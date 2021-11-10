أجواء خريفية معتدلة الحرارة الأربعاء

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء عن تسجيل درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــــلاً: تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

