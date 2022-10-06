أجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية