السبت 03-10-2020
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السبت، 03-10-2020 07:29 ص

درجات الحرارة ضمن معدلاتها

أجواء خريفيـــة اليوم

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أجواء خريفية اليوم


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة ، السبت، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ، ,وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق تميل الى البرودة في ساعات الليل المتأخرة،ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

 


 




 

 


 

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