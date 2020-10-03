أجواء خريفيـــة اليوم

الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة ، السبت، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ، ,وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق تميل الى البرودة في ساعات الليل المتأخرة،ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



