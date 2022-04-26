أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة و متفرقة من المطر في شرق المملكة، و الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط على فترات.

اضافة اعلان



ليلاً:الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه .



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول ظهرا الى جنوبية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

