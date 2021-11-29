أجواء دافئة في المملكة اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(6- 8) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



ليـــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.