أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -

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الأجواء دافئة نسبياً في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.خليج العقبة:الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.التحذيرات:- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الأجزاء الشرقية من المملكة.