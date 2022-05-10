الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 06:16 ص

أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - الأجواء دافئة نسبياً في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان

ليـــــــــلاً:  الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الأجزاء الشرقية من المملكة.

 




 

 


 

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