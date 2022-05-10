أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -
الأجواء دافئة نسبياً في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الأجزاء الشرقية من المملكة.