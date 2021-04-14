أجواء ربيعية الأربعاء

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة، الأربعاء، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

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