أجواء ربيعية دافئة الخميس

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الخميس، وتكون الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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