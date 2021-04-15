الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 07:38 ص

أجواء ربيعية دافئة الخميس

ربيع
توضيحية


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الخميس، وتكون الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

 

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