أجواء ربيعية في معظم مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نسبياً نهاراً،وباردة نسبياًأثناء الليل،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

-خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.