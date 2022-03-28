الإثنين 28-03-2022
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الإثنين، 28-03-2022 06:01 ص

أجواء ربيعية في معظم مناطق المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نسبياً نهاراً،وباردة نسبياًأثناء الليل،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
-خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.


 




 

 


 

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