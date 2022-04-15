الجمعة 15-04-2022
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الجمعة، 15-04-2022 10:23 ص

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة الجمعة

عمان


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء الجمعة، ربيعية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق الأردن.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 26 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عماّن 24 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 10، وفي مرتفعات الشراة 21 - 6، وفي مناطق البادية 28 - 11، وفي مناطق السهول 25 - 10، وفي الأغوار الشمالية 30 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 18، وفي البحر الميت 30 - 17، وفي خليج العقبة 31 - 17 درجة مئوية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء السبت، ربيعية معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الأحد، ارتفاع واضح على درجات الحرارة، نتيجة تأثر المملكة بأحوال خماسينية، وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو (7-9) درجات مئوية وتكون الأجواء مغبرة وحارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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