أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم وغدا

الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الاجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتبقى الاجواء الأحد، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 - 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 12، وفي مرتفعات الشراة 25 - 10، وفي مناطق البادية 33 - 15، وفي مناطق السهول 29 - 14، وفي الاغوار الشمالية 34 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 17، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.

--(بترا)