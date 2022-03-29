أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات بحيث تتحول الأجواء الى مغبرة خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــــلاً:الأجواء باردةنسبياً في أغلب المناطق،مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر لفترة محدودة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة،والرياح شرقية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

نهاراً:الأجواء دافئة ومغبرة أحياناً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



ليلاً: الأجواء لطيفة،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.