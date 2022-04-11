الإثنين 11-04-2022
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الإثنين، 11-04-2022 07:18 ص

أجواء ربيعية معتدلة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــــــــلاً:الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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