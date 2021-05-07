الجمعة 07-05-2021
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الجمعة، 07-05-2021 09:58 ص

أجواء ربيعية معتدلة في اغلب مناطق المملكة اليوم

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الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما يطرأ يوم الأحد المقبل، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 12، وفي مرتفعات الشراه 25 - 13، وفي مناطق البادية 33 - 16، وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الاغوار الشمالية 36 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 21، وفي البحر الميت 36 - 20، وفي خليج العقبة 39 - 23 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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