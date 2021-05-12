الأربعاء 12-05-2021
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الأربعاء، 12-05-2021 08:54 ص

أجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في بقية المناطق اليوم وغدًا

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الوكيل الإخباري-تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في بقية مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف آخر على الحرارة، مع بقاء الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في بقية مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتبقى الأجواء الجمعة، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في بقية مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


يطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في بقية مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15، وفي مرتفعات الشراة 27 - 13، وفي مناطق البادية 34 - 16، وفي مناطق السهول 29 - 16، وفي الاغوار الشمالية 35 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 22، وفي البحر الميت 37 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.

 




 

 


 

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