السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 23-07-2022 06:06 ص

أجواء صيفية اعتيادية في المملكة اليوم

عمان 5


الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ لذا تسود الأجواء الصيفية الاعتيادية في مناطق الجبال والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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