الجمعة 08-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

منظمة الأغذية العالمية: انخفاض أسعار الزيوت النباتية 7.6%

قصة مسجد نمرة.. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

الحجاج الأردنيون يشيدون بمستوى تجهيزات مشعر عرفة

وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد إصابته بإطلاق نار

شاهد بث مباشر من صعيد عرفات - فيديو

استكمال تفويج الحجاج الأردنيين لصعيد عرفات - صور

إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق بإطلاق نار وحالته خطرة - فيديو

الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عروض فلكلورية وتراثية في مركز زوار مأدبا

بلدية عجلون تعد خطة عمل للمحافظة على النظافة خلال عيد الأضحى

الجمعة، 08-07-2022 09:53 ص

أجواء صيفية حارّة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

62022306750304421456


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت -الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك-، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الأحد المقبل، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء الاثنين المقبل صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الاغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72022561818518520664

تعرف على حالة الطقس اول ايام العيد

620222961556187491623

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الأردن نهار

أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

72022493756467721093

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

1570844_0

الأرصاد: لا موجات حارة خلال عيد الأضحى

الأردن نهار

أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق اليوم

أخبار متعلقة
520221863832874950933

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

6202210235313226513599

طقس صيفي معتدل الجمعة والسبت

0L5A1424

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

520221863832874950933

ارتفاع كبير على درجات الحرارة السبت.. وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

62022914330388011064

أجواء حارة بمعظم المناطق الجمعة

4202211211350693084160

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل