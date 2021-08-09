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الإثنين، 09-08-2021 07:34 ص

أجواء صيفية عادية الاثنين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة ، الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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كما وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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