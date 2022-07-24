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الأحد، 24-07-2022 06:07 ص

أجواء صيفية عادية اليوم الأحد

البلد


الوكيل الإخباري - من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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