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الأربعاء، 24-08-2022 06:06 ص

أجواء صيفية في أغلب المناطق اليوم

الأردن نهار


الوكيل الاخباري - الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

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ليـــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات متأخرة من الليل بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية.


 




 

 


 

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