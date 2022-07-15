أجواء صيفية في المرتفعات اليوم وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة غدا

الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، إرتفاع طفيف وتدريجي على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتوالي الأحد، درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار. كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.