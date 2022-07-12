أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق

الوكيل الإخباري -ترتفع اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

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وأفادت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، انه لا تغيير على درجات الحرارة حيث تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتبقى الأجواء الخميس، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط لفترات قصيرة.



أما الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط لفترات قصيرة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15، وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الاغوار الشمالية 37 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.