الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا

الأحد، 03-07-2022 06:12 ص

أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية اليوم

عمان2


الوكيل الإخباري - الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520222921325526356810

الأرصاد: أجواء معتدلة بعطلة العيد وحارة بالبحر الميت والعقبة

620222394859536269604

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

62022306750304421456

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحــد

البلد

أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

520221863832874950933

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

6202210235313226513599

طقس صيفي معتدل الجمعة والسبت

أخبار متعلقة
البلد

أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

6202228131456797165255

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

6202228131456797165255

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأربعاء والخميس

6202210235313226513599

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الثلاثاء والأربعاء

الوكيل نهار

أجواء صيفية معتدلة اليوم الإثنين

8a0817de-efb0-4477-b127-c61d224f3d93

الأرصاد: تأثير طفيف للعاصفة التي ضربت الساحل السوري