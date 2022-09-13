أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــــلاً الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، وتميل للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية