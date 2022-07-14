الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

موجة حر استثنائية تضرب دول العالم

منظمة الصحة العالمية تدعو للعودة إلى فرض الكمامات

أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول

السعودية تفتح التقديم لطلبات العُمرة الخميس

آل البيت تعلن عن فعاليات المؤتمر العُماني الـ 14

بلدية الزرقاء تزيل 2350 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي

تطورات الكتلة الهوائية الحارة المرهقة التي ستؤثر على الاردن

وزير التنمية يؤكد أهمية توفير المعلومات والبيانات للمواطنين

بني هاني وميتاني نسايب - صور

وزير الدفاع التركي : اتفاق على ضمان أمن ممرات شحن الحبوب

الخميس، 14-07-2022 06:11 ص

أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720221017437216827602

تطورات الكتلة الهوائية الحارة المرهقة التي ستؤثر على الاردن

720221191027516941017

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

الأردن نهار

درجات الحرارة حول معدلاتها العامة اليوم

حرارة

أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق

720223960204961323

تفاصيل الحالة الجوية في ثالث أيام العيد

72022821119670797079

تفاصيل حالة الطقس في الأردن ثالث أيام عيد الأضحى

أخبار متعلقة
72022493756467721093

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

6202210235313226513599

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الثلاثاء والأربعاء

ابراج السادس

انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأحد

الأردن نهار

ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس

الوكيل خاص

أجواء معتدلة الحرارة في المملكة الأحد

620224172048321536586

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات