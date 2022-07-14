أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

