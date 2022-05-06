الجمعة 06-05-2022
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الجمعة، 06-05-2022 09:09 ص

أجواء غائمة جزئيا وباردة تؤثر على المملكة اليوم

عمان حلوة


الوكيل الاخباري - نهار الجمعة  تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء غائمة جزئيا ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق ،ويتوقع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.اضافة اعلان

ليـــــــــــلاً:    الأجواء باردة في أغلب المناطق، لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 

التحذيرات ليوم الجمعة :
-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول زخات من المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 




 

 


 

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