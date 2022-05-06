أجواء غائمة جزئيا وباردة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري -

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نهار الجمعة تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء غائمة جزئيا ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق ،ويتوقع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.ليـــــــــــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.التحذيرات ليوم الجمعة :-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول زخات من المطر.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.