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الأربعاء، 30-03-2022 06:18 ص

أجواء لطيفة الحرارة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - الأجواء ربيعية لطيفة  الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية. 

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ليــــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهارا، باردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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