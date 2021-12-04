السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

هل سيؤثر المتحور "أوميكرون" على أسعار المحروقات محلياً ؟

وفيات السبت 4-12-2021

56 % مساهمة قطاع التجارة والخدمات بالناتج المحلي

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

5.5 مليون وفاة بكورونا عالميا

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

السبت، 04-12-2021 07:07 ص

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق

عمان 6


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليـــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
أجواء معتدلة الحرارة نهاراً،  وباردة نسبياً ليلاً،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاردن اولا

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الجمعة

fffffffff

فرصة لتساقط الثلوج في الاردن نهاية الشهر الحالي

IMG_3821

المملكة على موعد مع منخفض جوي الأسبوع القادم

إعطاء القاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/12/2

مطر3

أجواء باردة وفرصة لتساقط الأمطار

11202129191947485170421

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

أخبار متعلقة
خريف

أجواء خريفية لطيفة الحرارة في المملكة

112021137931138359572

الأرصاد تكشف عن المناطق الأعلى هطول مطري في المملكة

112021107547639648742

أجواء لطيفة اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي السبت والأحد

الخريف 8

أجواء لطيفة في مختلف مناطق المملكة

خريف

أجواء خريفية معتدلة الحرارة الأربعاء

خريف

الأرصاد : درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة