أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

أجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.