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الإثنين، 25-10-2021 07:12 ص

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة الاثنين

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الاثنين، إن درجات الحرارة تسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب الدائرة تكون الأجواء ليلا باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.


الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة خلال النهار في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون باردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


الأربعاء، تبقى الأجواء خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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