أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



تحذيرات يوم الثلاثاء

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.