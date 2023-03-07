الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية وللتعيين - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

وفيات الثلاثاء 7-3-2023

الامن العام : وفاة مواطن بعيار ناري داخل منزله بالزرقاء

إعادة التيار الكهربائي إلى ميناء العقبة بعد انقطاع لدقائق

أمسية أدبية في منتدى الرصيفة الثقافي

الثلاثاء، 07-03-2023 06:13 ص

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


تحذيرات يوم الثلاثاء 
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220232423566403698016

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

غبار2

الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار على الطرق الصحراوية

220232116332959295048

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

320232164342208220136

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس الاثنين

359488_54_1646416528

بدء تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني والأرصاد تحذر

غبار 4

منخفض خماسيني قادم من مصر وصحراء سيناء يؤثر على الأردن اليوم

أخبار متعلقة
شمس

ارتفاع كبير على درجات الحرارة خلال الاسبوع القادم

غيوم

انخفاض درجات الحرارة اليوم مع ظهور بعض الغيوم

22023717317348467808

الارصاد تتوقع تساقط زخات من المطر في المناطق الجنوبية والشرقية

22023717317348467808

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة وفرص تساقط الثلوج

و

انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المملكة

22023116372873939360

الارصاد : المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي وامطار بهذا الموعد