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الأحد، 02-04-2023 06:07 ص

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

البلد


الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد وتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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 ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة  في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم الاحد :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.


 




 

 


 

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