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الأحد، 30-04-2023 06:10 ص

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق دائرة الارصاد الجوية.

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 ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


التحذيرات ليوم الاحد :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.
أما يوم الاثنين  نهارا: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم الاثنين :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر.


 




 

 


 

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