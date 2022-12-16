أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20- 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8، وفي مرتفعات الشراة 16 - 6، وفي مناطق البادية 21 - 7، وفي مناطق السهول 20 - 11، وفي الأغوار الشمالية 24- 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 17، وفي البحر الميت 25 - 16، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.