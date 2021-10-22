أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات والسهول وباردة ليلا

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، الجمعة، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 11، وفي مرتفعات الشراة 24 - 10، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء خلال نهار السبت، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط الأردن، بينما تسود أجواء باردة نسبياً أثناء الليل في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون الأجواء ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة