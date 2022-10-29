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السبت، 29-10-2022 06:10 ص

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق السبت، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

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وبحسب التقرير تكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق ليلا، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


الأحد، تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.


يطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال.


 




 

 


 

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