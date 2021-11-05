الجمعة 05-11-2021
الوكيل الاخباري

نحو 40 ألف مواطن تلقى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

وفيات الجمعة 5-11-2021

الأرصاد : لا مؤشرات لأي هطولات مطرية الشهر الحالي

مصدر يستهجن زج اسم الديوان الملكي بتسهيل ترخيص حزب

السحب على 6 جوائز مالية لعدد من متلقي مطعوم كورونا

الجامعة العربية تحذر من غياب مسار التسوية في القضية الفلسطينية

وفاة طفل إثر سقوطه من حافلة في الرمثا

الصحة : الاغلاقات آخر ما تفكر به الحكومة

22 ألفا و999 إصابة كورونا نشطة في المملكة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الجمعة، 05-11-2021 08:41 ص

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة

عمان


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، الجمعة، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة، متغيرة الاتجاه.

اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 26 - 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء أثناء النهار حتى الاثنين لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تسود أجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر

الأرصاد : لا مؤشرات لأي هطولات مطرية الشهر الحالي

1020212519398241397125

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الأردن نهار

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

1120213172539688590313

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

102021237351196895319

الارصاد الجوية تحذر من الضباب الليلة

11202127171635945954

لا منخفضات الايام المقبلة.. والاردنيون يصلون استسقاءً الجمعة

أخبار متعلقة
10202117155952266661737

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

10202117155952266661737

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

خريف

أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

9202123192145952548726

الأرصاد تحذر من طقس الليلة

102021218168393265225

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

9202130215836650026970

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس