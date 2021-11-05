أجواء لطيفة الحرارة في المملكة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، الجمعة، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة، متغيرة الاتجاه.

اضافة اعلان



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 26 - 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء أثناء النهار حتى الاثنين لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تسود أجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.