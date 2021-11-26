الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 09:05 ص

أجواء لطيفة الحرارة ومعتدلة يومي السبت والأحد

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع آخر على الحرارة وتسجل أعلى من المعدل العام بحوالي 4 - 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 17 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 21 - 10، وفي الاغوار الشمالية 25 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 27 - 15، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.

 




 

 


 

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