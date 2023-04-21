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الجمعة، 21-04-2023 10:17 ص

أجواء لطيفة اليوم في أغلب المناطق ومعتدلة غدا

عمان


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة يوم غدٍ السبت، لتعود وتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء الأحد، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في ساعات المساء في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويوم الاثنين تتأثر المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية في ساعات الفجر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع استمرار فرصة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في تلك المناطق، ومع ساعات الظهيرة تستقر الأجواء وتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6، وفي مرتفعات الشراة 19 - 7، وفي مناطق البادية 25 - 9، وفي مناطق السهول 22 - 8، وفي الأغوار الشمالية 30 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 17، وفي البحر الميت 29 - 15، وفي خليج العقبة 30 - 16 درجة مئوية.


 




 

 


 

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