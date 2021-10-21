أجواء لطيفة في المرتفعات والسهول الخميس

الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ويوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون الأجواء ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 - 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12، مرتفعات الشراة 21 - 10، البادية 28 - 13، مناطق السهول 25 - 15، الأغوار الشمالية 33 - 19، الأغوار الجنوبية 34 - 22، البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.

