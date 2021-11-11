أجواء لطيفة في مختلف مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس عن تسجيل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــــلاً: تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.