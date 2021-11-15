أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين عن تسجيل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــــلاً:أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

أجواء معتدلة نهاراً ولطيفة أثناء الليل مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

