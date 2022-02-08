أجواء مشمسة وباردة نسبيا الثلاثاء

الوكيل الإخباري - ارتفاع على درجات الحرارة،لتصبح اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ،الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في اغلب المناطق، بينما تميل قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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ليـــــــلاً:الأجواء صافية وباردة في أغلب المناطق،والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء مائلة للدفء نهاراً، وباردة نسبيا ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.