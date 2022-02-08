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الثلاثاء، 08-02-2022 06:06 ص

أجواء مشمسة وباردة نسبيا الثلاثاء

شجرة


الوكيل الإخباري - ارتفاع على درجات الحرارة،لتصبح اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ،الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في اغلب المناطق، بينما تميل قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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ليـــــــلاً:الأجواء صافية وباردة في أغلب المناطق،والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء مائلة للدفء نهاراً، وباردة نسبيا ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب  في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

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