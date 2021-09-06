أجواء معتدلة الاثنين

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الاثنين ، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.