أجواء معتدلة الجمعة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة، الجمعة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء رطبة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتميل للبرودة فوق المناطق الجبلية العالية، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.