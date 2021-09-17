الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 08:52 ص

أجواء معتدلة الجمعة

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الجمعة أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتسود أجواء معتدلة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تكون الأجواء حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تميل الأجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون معتدلة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

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