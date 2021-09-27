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الإثنين، 27-09-2021 06:59 ص

أجواء معتدلة الحرارة الاثنين

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، لطيفة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

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