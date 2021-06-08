الثلاثاء 08-06-2021
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الثلاثاء، 08-06-2021 07:46 ص

حول معدلاتها

أجواء معتدلة الحرارة الثلاثاء

منت


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة، الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذ الوقت من السنة، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وتميل للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 




 

 


 

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