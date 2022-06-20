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الإثنين، 20-06-2022 06:08 ص

أجواء معتدلة الحرارة اليوم الاثنين

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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