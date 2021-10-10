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الأحد، 10-10-2021 06:55 ص

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم الأحد

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الأحد، إن درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بقليل، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب الدائرة تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ليلا، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في الجنوب، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


الاثنين، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


الثلاثاء، يتأثر الأردن بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، كما ويحتمل بمشيئة الله هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في الجنوب والشرق، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

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