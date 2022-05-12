أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

الوكيل الإخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.

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ليـــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، تميل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع تواجد بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



