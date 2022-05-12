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الخميس، 12-05-2022 06:14 ص

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.

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ليـــــــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، تميل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع تواجد بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية  والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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